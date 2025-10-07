Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho articulados al detalle

La jefatura de misión de Venezuela para los venideros XX Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho realizó un balance del encuentro sostenido el pasado 29 de septiembre, en la capital del país anfitrión, con las otros representantes del resto de naciones que competirán en la justa multidisciplinaria.

A la reunión de trabajo presidida por el ministro de Deporte, Franklin Cardillo, participaron el jefe de misión nacional, José Barreto; el viceministro de Alto Rendimiento, Henyelb,erth Herrera; el director de Alto Rendimiento, Francisco Suárez; la directora técnica, Yarelis Suárez, entre otros representantes deportivos.

Dudas despejadas

Los temas correspondientes a los requisitos diplomáticos, logísticas, fechas claves entre otras interrogantes los despejó la comisión venezolana conformada por Barreto, Santos y la profesora Élida Párraga, en su condición de canciller de la Odebo, quienes asistieron a la cita en Lima.

“Actualizamos la información sobre aspectos de logístico general, técnicos y administrativos. También precisamos los días que los deportes estarán previamente para el desarrollo de los congresillos técnicos”, aseguró Barreto.

El también presidente de la Federación Venezolana de Lucha recalcó que la información obtenida en el encuentro de jefes de misión en Lima le permitirá “preparar la logística general con miras a la salida por avanzadas para las competencias”.

Acelerar las visas

El ministro Franklin Cardillo instó a las federaciones a suministrar el listado definitivo de los atletas y cuerpo técnico que asistirá a la justa con motivo de acelerar la formalización de la inscripción de la delegación venezolana ante el comité organizador de los Juegos Bolivarianos y acelerar el visado requerido para el ingreso de la delegación venezolana al territorio peruano.

Durante la reunión también se confirmó que Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Curazao y Uruguay se incluyeron en la competición, aunque sus resultados no se tomarán en cuenta en la sumatoria del medallero oficial de los Juegos.

“Con la integración de estos país podemos ver el crecimiento de la Odebo. Serán 17 naciones en total y nosotros vamos con gran perspectiva. Nuestra delegación se prepara con un campamento de altura en Toluca, México, enfocado en los 2.761 metros de altitud que habrá en Ayacucho. También hay adaptaciones previas para los que verán acción en Lima, además de los compromisos que hemos tenido para el modelaje competitivo con la finalidad de lograr la mejor participación en estos Juegos Bolivarianos”, aseveró Santos.

La vigésima edición de los Juegos Bolivarianos se disputará del 22 de noviembre al 7 de diciembre con despliegue en las ciudades Lima y Ayacucho, donde habrá participación récord de 17 naciones del continente americano.

F/Prensa Mindeporte