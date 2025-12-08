Juegos Deportivos Nacionales Comunales representan el orgullo nacional

«¡Qué orgullo haber inaugurado la III Edición de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025! ¡Maravillosa ceremonia y desfile de las delegaciones!», así lo exaltó el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de sus redes sociales.

Destacó que los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025, que se realizan en Los Andes de Venezuela, «ya son un éxito total». Un encuentro que reúne 6 mil 105 atletas. «¡Impresionante! ¡Vivan las Comunas! ¡Viva la Patria! ¡Viva el deporte nacional!», exclamó el jefe de Estado.

Asimismo, manifestó que el «desarrollo de nuestro sistema deportivo tiene bases profundas», en las comunas que «son el camino para la construcción de la nueva sociedad, para consolidar la Paz estructural y perpetua de nuestro país».

Este 7 de diciembre, se inauguró III Edición de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025 en Táchira, Mérida y Trujillo, donde confluyen tanto niños, jóvenes y adultos de todas las edades en diversas disciplinas como baloncesto, gimnasia artística, tenis de mesa, patinaje, judo, béisbol, natación, ajedrez, fútbol sala entre otros.

