Juegos Mundiales de Chengdu, China: Nelly Fernández tuvo una destacada actuación en su primer día de competencias

La venezolana Nelly Fernández tuvo un destacada actuación en su primer día de competencias en los Juegos Mundiales de Chengdu, China, al culminar en la cuarta posición de la prueba de una vuelta de patinaje en la que estuvo peleando hasta los últimos metros la presea de bronce que se le escapó por escasas centésimas.

La patinadora barinesa debutó en sus primeros Juegos Mundiales con un desempeño notable desde la fase de clasificación. Fernández le tocó eliminarse en el tercer grupo en compañía de la taipeana Yi-Hsuan Liu, la surcoreana Yerim Lee, la mexicana Asia Varani y la española Luisa González.

Dura eliminatoria

En la primera eliminatoria, las cinco patinadoras marcaron excelentes tiempos, comandadas por María Timms que detuvo el reloj en 35.935 y con la guatemalteca Dalia Soberanis cerrando con el quinto mejor tiempo al culminar el recorrido al óvalo en 36.466, lo que obligaba a las competidoras del segundo y tercer heat a sacar chispas a las ruedas para obtener el pase a las semifinales.

En el segundo grupo ninguna pudo bajar de los 36 segundos, pues el mejor registro quedó en manos de la salvadoreña Ivonne Nochez con 37.132, por lo que comprometieron su clasificación. Los últimos tres puestos, en cambio, fueron ocupados por Yi-Hsuan (36.676), la venezolana Fernández (36.606) y Lee (36.694) que terminaron en ese mismo orden en la tercera y última eliminatoria de grupos.

Luchada semifinales

En semifinales, la colombiana Tims alargó su control de la prueba al conseguir el boleto a la ronda por las medallas con tiempo de 36.855 y la acompañó a la final la alemana Anna-Laethisia Schimek (36.988), mientras que en la segunda semifinal avanzaron la belga Fran Vanhoutte (37.058) y la barinesa Fernández con registro de 37.100.

En la vuelta decisiva por el oro, la neogranadina Timms ratificó su condición de triple medallista dorada en el Mundial de Patinaje de 2024 en Montesilvano, Italia, al cruzar la raya 37.982, seguida por la belga Vanhoutte (38.155), la alemana Schimek que arrebató el bronce por muy poco (38.266) a la venezolana Fernández (38.587).

«Estábamos pautados para esa medallita, la rozamos, pero nada todavía me quedan cuatro pruebas, vamos por esa medalla. Aquí estoy con la superélite del patinaje y gracias al trabajo he llegado hasta este sueño de los Juegos Mundiales y voy a seguir guerreando para llevarse esa medalla a casa», afirmó la patinadora llanera sobre sus expectativas en estas competencias.

Revancha en ciernes

La patinadora criolla buscará la revancha y subir al podio en las pruebas que todavía tiene en el calendarios de los Juegos Mundiales: los 100 metros, el trial de 200, los 500 y los 1.000 que disputará entre la noche del martes (miércoles en China) y el jueves.

Por su parte, la otro representante del patinaje venezolano en Chengdu, Angie Quintero, culminó en el puesto 15 en la prueba por puntos de los 10 mil metros. El oro en esta competencia fue para la francesa Marine Lefeuvre, la plata se la llevó la colombiana Gabriela Rueda y el bronce recayó en la ecuatoriana Gabriela Sarmiento.

Quintero también intentará reponerse en las pruebas de trial 200 metros, los 15 mil, 5 mil por puntos y los 1.000 metros en velocidad que se disputan en los próximos tres días.

F/Prensa Mindeporte