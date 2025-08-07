Juegos Nacionales Deportivos: Nueve récords en levantamiento de pesas

La primera jornada de levantamiento de pesas en los XIX Juegos Nacionales Estudiantiles 2025 dejó un saldo de nueve récords nacionales establecidos en la Ciudad Deportiva Universitaria de Coro, sede del evento que se desarrollará hasta el sábado 9 de agosto.

Yolney Herrera ofreció una actuación magistral, imponiéndose en las tres modalidades para colgarse tres medallas de oro. En arranque el apureño, levantó 42 kg, en envión, alcanzó los 54 kg, y en el total olímpico, sumó 96 kg, todos nuevos registros nacionales para la categoría 36 kg masculino, superando las marcas standars de 36 kg (arranque), 53 kg (envión) y 93 kg (total).

«Estoy muy feliz. Este triunfo lo dedico a mi estado, Apure, y a mis padres, que siempre me apoyan». señalo el pequeño peisista.

Sobre los récords que rompió, comentó: «No pensaba que iba a romper récords, fue una sorpresa, pero me llena de orgullo».

El falconiano Jomar Adames se ubicó en el segundo lugar general con registros de 41 kg en arranque, 53 kg en envión y un total de 94 kg, Las medallas de bronce fueron para el sucrense Enríquez Del Valle, quien logró 36 kg en arranque, 44 kg en envión y un total de 80 kg.

Cobis se creció

En la categoría 36 kg femenino, la falconiana Fabiana Cobis protagonizó una gran actuación. Se alzó con la medalla de bronce en arranque al levantar 33 kg, pero explotó en envión al registrar 50 kg y colgarse el oro, nueva marca nacional, lo que le permitió conquistar la medalla de oro en el total olímpico con 83 kg, también récord nacional.

«Estoy muy feliz, no lo puedo creer. Cada levantamiento lo hice pensando en mi estado, en mi club, en mis amigos y en todos los que me animaron. Escuchar mi nombre en el gimnasio me dio más fuerza para darlo todo», indicó la joven promesa falconiana.

De igual manera, expresó que sentir el apoyo de su gente fue clave: «Sabía que mi familia y mis compañeros de Falcón estaban aquí. Eso me motivó a no rendirme, a seguir intentando, a superarme».

Por su parte, Germayori Arena, representante de Aragua, se impuso en arranque con 34 kg con medalla de oro y nueva marca nacional en la categoría, posicionándose como líder parcial. En envión levantó 49 kg, ubicándose segunda para la plata, y sumó 79 kg en total, para quedarse con la medalla de plata.

El tercer peldaño en el total fue para Julith Pier (Portuguesa) quien obtuvo 33 kg en arranque (plata), 42 kg en envión (tercera) y un total de 75 kg.

Arcila duplicó

En el cierre de la jornada, en la división 40 kg masculino, el yaracuyano Jekel Arcila se adjudicó la medalla de oro en el total olímpico con 105 kg, tras registrar 46 kg en arranque (segundo lugar) y 59 kg en envión, nueva marca nacional y oro.

El oro en arranque fue para el falconiano Abraham Colina, quien levantó 47 kg, nueva marca nacional, obtuvo la plata en envión con 55 kg, para un total de 102 kg, que le valió la medalla de plata general.

El bronce en el total fue para Jorge Rojas, de Zulia, con 98 kg con 46 kg en arranque y 52 kg en envión, tras ubicarse tercero en ambas modalidades.

F/Prensa Mindeporte