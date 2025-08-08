Juegos Nacionales Estudiantiles: Trujillo dio jaque mate en el ajedrez

Con un total de cuatro medallas de oro, el estado Trujillo se quedó con el título de ajedrez en la edición XIX de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, en una jornada donde se premiaron a las diferentes categorías que conformaron el programa del llamado «deporte ciencia», realizado en la casa del ajedrez Oliver Soto de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara.

El ajedrecista Alan Abreu encabezó a la delegación andina con la conquista de tres metales dorados, estos en las categorías masculinas clásico absoluto primer tablero, blitz absoluto segundo tablero y rápido absoluto segundo tablero, mientras que la otra de oro llegó en la modalidad rápido absoluto masculino y la de bronce en el rápido absoluto por equipos.

«El torneo me pareció muy bueno, me gustó mucho y le doy gracias a Dios, primeramente porque me dio la oportunidad de estar aquí y por jugar un torneo tan lindo como unos Juegos Nacionales Estudiantiles. Estas medallas se las quiero dedicar a mis padres que siempre han estado ahí para mí«, destacó Abreu posterior a la premiación.

Lara segundo

El segundo lugar fue para la delegación larense que terminó con una cosecha de tres de oro, misma cantidad de plata y cuatro de bronce.

Las doradas llegaron en las modalidades clásico femenino por equipos, blitz femenino por equipos y rápido femenino por equipos, a la vez que las de plata fueron para Marcela Vergara en el blitz femenino primer tablero y para José Matute en el blitz absoluto masculino segundo tablero y rápido absoluto segundo tablero.

En lo que respecta al bronce, Andrea Gallego y Marcela Vergara se colgaron par de metales cada una con la primera haciéndolo en el clásico femenino segundo tablero y clásico femenino primer tablero, entretanto que la segunda obtuvo blitz femenino segundo tablero y rápido femenino primer tablero, respectivamente.

«Estoy feliz por haberme ganado cinco medallas con tres de oro y dos de bronce. Le agradezco mucho primeramente a Dios, también a mis familiares, al estado y a los entrenadores por el apoyo que nos dieron», resaltó Gallego.

Barinas tercero

El podio del ajedrez lo completó el estado Barinas con una producción de tres preseas doradas y una de bronce. La ajedrecista María de Los Ángeles Aguilar comandó la cosecha de la entidad llanera con victorias en las modalidades clásico femenino primer tablero, blitz femenino primer tablero, rápido femenino segundo tablero y el tercer lugar en el blitz femenino por equipos.

«Estoy contenta por estas cuatro medallas que gané para mi estado. Le agradezco mucho a mis entrenadores, a los profesores Sandra Riera y Yerson Terán, a mi mamá y mi familia porque gracias a ellos pude estar aquí», apuntó Aguilar.

