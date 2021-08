Juegos Olímpicos de Tokio 2020 concluyen con fiesta multicolor

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 concluyeron este domingo con un mensaje de renovación y de esperanza, luego que la justa deportiva mundial se desarrolló en condiciones excepcionales, sin público en los estadios y severas medidas sanitarias para proteger a los atletas de la Covid-19.

¡Adiós Tokio 2020, Hola París 2024! fue el eslogan que se utilizó para despedir a los Juegos Olímpicos realizados en la capital japonesa durante las dos últimas semanas y dar entrada al próximo evento que se desarrollará en la llamada Ciudad de la Luz.

The #Olympics #ClosingCeremony has ended but we can keep the pictures coming if you like? pic.twitter.com/EWfInFbh2h

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 8, 2021