Julio Mayora buscará otro ciclo olímpico perfecto

Por tercer año consecutivo, Julio Mayora, medallista de plata en las pesas de 73 kilos en los Olímpicos Tokio 2021, asistió a la tradicional Misa del Deporte. Este año 2022 su fe y constancia le hacen proyectar mejores marcas en el nuevo ciclo olímpico que comienza, de cara a París 2024.

«Siempre pidiéndole a papá Dios que es el principal, para tener salud y un año de muchas bendiciones, como las tuve en mi primera participación en juegos Olímpicos. Fue uno de mis sueños y le dí duro. Gracias a Dios se cumplió gracias a mi compañero, entrenador y padre Oswaldo Tovar. Cumplimos un objetivo. Ahora vamos rumbo a París 2024, teniendo mucha esperanza, pero también buscando los números para otra medalla olímpica».

Se debe recordar que este guaireño tuvo un pasado ciclo perfecto, al obtener medallas en Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos, Panamericanos, mundiales y Olimpiadas: «Gracias a ese ciclo perfecto, ahora me siento con muchas ganas, mucha energía para comenzar este año, donde vienen los Juegos Bolivarianos y Suramericanos. Ahora toca darle duro. Sé que tendré otro ciclo perfecto con el favor de Dios».

Con respecto y aunque cambiaron varias categorías, los -73 de donde compite Mayora se mantiene: «Seguiré en la misma. No tengo tendencia al sobrepeso y aunque ahora estoy dos kilos encima de mi peso, gracias a los entrenamientos estoy rebajando 400 gramos, 500 gramos en cada sesión. Para mi dos kilos no es nada».

«Tengo que enfocarme más»

En cuanto a las proyecciones de superar los 156 kilogramos en el arranque y 190 en el envión para una marca total de 346 en Japón, el joven de 25 años acotó: «Tengo que enfocarme más, aumentar más los entrenamientos y mucha repeticiones para superarme, ya que en cada competencia no hay rivales fáciles. Es fácil pero no es fácil a la vez. No es lo mismo levantar 200 kilos en entrenamientos, que levantarlos en competencia, porque implica una concentración. Recuerden que la mente lo maneja todo como siempre lo digo».

El pesista tiene planificado partir en febrero hacia China y prepararse para las competencias de este año, “para darle de nuevo alegría a todos los venezolanos”. “Como lo dije, me siento con muchas ganas y energía para París 2024″, reiteró.

De los rivales en el continente señala a un estadounidense: «Es joven y lo respeto a él y él me respeta a mi. Siempre hemos chocado por la medalla, pero como soy venezolano peleo por lo mío».

“Levanto casi cuatro veces mi peso físico. No ha sido fácil, pero soy un negro muy guerrero, que puede lograr sus objetivos”, acotó sin pena.

Comentó que comenzó a hacer pesas desde los 10 años, con el mismo entrenador (Oswaldo Tovar) que lo acompaña en la selección nacional: “A él le debo todo lo que logrado. Ha sido mi mentor”, expresó.

El pesista recordó que de pequeño era “un niño inocente. Asistía a mis entrenamientos tres días por semana. Desde pequeño siempre sentí que este deporte me podía llevar a lo más alto del podio. De ahí que decidí continuar en las pesas”, comentó.

Mayora afirmó que a pesar de los comentarios acerca de una posible suspensión definitiva de los Olímpicos debido a la pandemia del Covid-19, siempre mantuvo la fe en que se darían. Por eso nunca descansó en sus entrenamientos, a pesar de falta de torneos sobre todo en el año 2020.

Emocionado recordó su ya famoso salto mortal (recordó al púgil Antonio Esparragoza, quien lo hacía en muchas de sus peleas cuando ganaba): “Yo me dije a mí mismo: ‘Si llego a ganar la medalla olímpica haré un salto mortal hacia atrás’… y lo hice”.

T/Eduardo Chapellín

F/Miguel Romero