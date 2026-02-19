Juntos Todo es Posible inicia restauración de la «Fisicromía Doble Faz» en Caracas

Como parte del programa integral de recuperación de obras de arte en los espacios públicos de la capital, la Corporación Juntos Todo es Posible ha dado inicio formal a los trabajos de restauración de la emblemática obra «Fisicromía Doble Faz: Homenaje a Don Andrés Bello» (1982), una de las piezas más icónicas del maestro del cinetismo, Carlos Cruz-Diez.

Tras haber sido sometida a un exhaustivo estudio diagnóstico por parte de un equipo de expertos, la obra entra en una fase decisiva de intervención.

Integrantes de la corporación indicaron que esta evaluación técnica permitió establecer el plan de acción más apropiado para devolverle su esencia a tan valioso patrimonio cultural de la nación.

Este proyecto es el resultado de una planificación meticulosa que inició en el año 2025, cuando se realizó un levantamiento detallado de los módulos, análisis técnico-científicos de los materiales y un examen profundo de la infraestructura de soporte para definir la intervención más adecuada.

Para garantizar la fidelidad absoluta al legado del artista, el proyecto cuenta con la asesoría, supervisión y acompañamiento del Atelier Cruz-Diez, a través del Grupo Técnico de Restauración Patrimonial (GTRP).

Es imperativo resaltar que el Atelier Cruz-Diez en París, Francia, resguarda los archivos y lineamientos originales del maestro. Esta colaboración asegura que:

La restauración se realice bajo los criterios establecidos por el propio Cruz-Diez en vida.

Se mantenga el máximo rigor y respeto por la estructura y lenguaje plástico original.

Al finalizar, el Atelier emitirá un certificado de conformidad que validará oficialmente el proceso.

La ejecución final de este ambicioso proyecto está prevista para desarrollarse durante el segundo semestre de 2026. Bajo un compromiso de transparencia, se informará periódicamente a la ciudadanía sobre los avances de la obra.

Una vez concluida la intervención, la Fisicromía Doble Faz volverá a irradiar su fuerza visual en el corazón de Caracas.

Autoridades de la corporación aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado a la comunidad a valorar y preservar esta pieza que pertenece al patrimonio cultural común, símbolo del arte cinético venezolano y de la vocación pública del artista.

