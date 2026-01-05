Juramentados diputados y diputadas a la AN para el periodo 2026-2031

El recién ratificado presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, juramentó este lunes 5 de enero a los diputados y las diputadas electos en las pasadas elecciones legislativas para el periodo 2026-2031.

Desde el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, donde previamente si instaló el Parlamento para el nuevo periodo constitucional, Rodríguez invitó a los legisladores a levantar la mano “frente al ejemplo inmortal del Libertador de América Simón Bolívar”.

“¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República? ¿Juran ustedes cumplir con las funciones contraloras de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y las otras las responsabilidades que designa la Constitución, especialmente en lo referente al control y selección de los otros órganos del poder público venezolano?”, preguntó.

Continuó el juramento instando a los parlamentarios a ser garantes de la institucionalidad democrática de Venezuela. “¿Juran proteger el sagrado territorio de nuestra patria, su suelo sagrado, sus mares y ríos? ¿Lo juran? Si así lo hicieren que Dios y la Patria os los premie. En caso contrario, os lo demandan. Quedan formalmente investidos e investidas como diputadas y diputados”, expresó.

