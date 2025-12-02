Juramentados los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales

En un acto realizado a las afueras del Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro juramentó los Comités y Comandos Unificados de Comunidades Bolivarianas de Base Integral (CCBI) que se desplegarán en las 47 mil comunidades en todo el país.
Luego de una multitudinaria marcha, el jefe de Estado tomó el juramento a los integrantes de los CCBI, reafirmando el compromiso del pueblo venezolano con la defensa y el desarrollo de la nación.
«Juramos frente a Dios Todopoderoso, frente a nuestro Comandante jefe, nuestro señor Jesucristo, juramos frente a Guaicaipuro, frente al Negro Primero, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, juramos por el legado de nuestro Comandante Hugo Chávez, instalar, desplegar y activar todos los Comandos de Comunidades de Base Integral en las 47 mil comunidades», pronunció el mandatario junto al nuevo buró político y los integrantes de estos comités.
«Juramos frente a Dios Todopoderoso, frente a nuestro Comandante jefe, nuestro señor Jesucristo, juramos frente a Guaicaipuro, frente al Negro Primero, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, juramos por el legado de nuestro Comandante Hugo Chávez, instalar, desplegar y activar todos los Comandos de Comunidades de Base Integral en las 47 mil comunidades», pronunció el mandatario junto al nuevo buró político y los integrantes de estos comités.
En esta línea, el presidente se comprometió a: «defender mi patria con mi vida misma para garantizar la potencia de Venezuela, el triunfo de la paz y la defensa de la República, así lo juro por siempre», dijo.
Con la juramentación de los CCBI, el Gobierno ha dicho que busca consolidar su estructura de base y su capacidad de movilización a nivel comunal.