Juramentados más de 33.000 Comités Bolivarianos de Base Integral en Zulia

Los más de 33.000 Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) que se conformaron en el estado Zulia fueron juramentados este sábado en una asamblea realizada en Maracaibo.

En el acto, el vicepresidente del PSUV para Amplias Alianzas y Nuevo Bloque Histórico, Héctor Rodríguez, recordó que esta nueva estructura orientada por el presidente del partido, Nicolás Maduro, viene a fortalecer la organización y toma de decisiones desde la base y en colectivo.

Esto es, agregó, pasar de un jefe de calle o comunidad a un equipo de trabajo que «tiene que ver con gobernar mejor».

«Estamos en una nueva etapa. Tenemos dificultades pero estamos mas unidos y mas organizados en las comunas, en los CBBI. Estos comités son para profundizar la democracia calle por calle, así como la organización y para defender la soberanía y la paz, para gobernar mejor», expresó antes de tomar el juramento a los nuevos equipos.

Luis Caldera, jefe político del estado, resaltó por su parte el nivel de organización que demostró el liderazgo de base zuliano al completar exitosamente esta tarea que encomendó el partido.

Dijo que observó como en cada «calle, callejón y vereda» se evidenció el compromiso del pueblo con el país y con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

«Estas mujeres, estos hombres, estas madres, estos milicianos, estos abuelos, estos jóvenes, son los que ratifican a las orillas de nuestro lago, como hace 200 años, que vamos a defender la patria de Bolívar y de Chávez», manifestó en relación con las amenazas bélicas de Estados Unidos contra el país.

Acompañaron esta actividad el vicepresidente de Organización del PSUV, Pedro Infante y el equipo regional de esta organización política.

El presidente Maduro dijo recientemente que los CBBI “son una fuerza, un movimiento político del calado histórico y de la responsabilidad del PSUV, que tiene que llevar toda su fuerza para forjarse en la calle”.

“Cada comité nace con integrantes que deben ser activistas permanentes, que deben tener reuniones de planificación, para la acción y para tener resultados concretos (…) Todo Comités Bolivarianos de Base Integral debe tener una labor organizativa que tiene que tener su punto y círculo”, dijo.

T y F/ Prensa PSUV