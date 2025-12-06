Juramentan Contingente Septiembre 2025 de la Dgcim y la GHP en Fuerte Tiuna

Desde el Polígono de Tiro «Libertador Simón Bolívar», en Fuerte Tiuna, en la ciudad de Caracas, se realizó la juramentación del Contigente Septiembre 2025 y condecoración al personal adscrito a la Guardia de Honor Presidencial (GHP) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

La actividad reafirma la continuidad del deber, el honor y la vocación de servicio dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la que se hizo entrega los estandartes a los Comandantes de las Unidades Tácticas y fundamentales aisladas de las Brigadas de Fuerzas Especiales Gran Mariscal de Ayacucho G/J Antonio José de Sucre.

El Comandante General de la Guardia de Honor Presidencial, MG Javier Marcano Tábata, le transmitió a todo el personal presente y familiares «el fraternal saludo bolivariano y revolucionario del Comandante en Jefe, Nicolás Maduro» y exaltó que por primera vez estos hombres y mujeres juran ante la Bandera Nacional «que hoy sigue ondeando victoriosa e indomable para las batallas que haya que dar».

Expresó que un oficial, un sargento, un soldado bolivariano es un ciudadano de la más alta formación porque su conocimiento abarca la guerra convencional, no convencional, regular, irregular, la lucha armada, no armada, simétrica, el estudio del terreno, la asechanza del enemigo, y esos medios son las armas de las garantías de la paz, con la certeza de que su fortalecimiento los hará, y en los tiempos por venir, una patria inexpugnable».

Asimismo, manifestó que el acto ve fortalecida a la GHP y Dgcim con mil efectivos del Contigente Septiembre 2025, «que son más de 300 soldadas y 700 soldados, donde casi el 60 % de ellos están cursando estudios universitarios, otros bachilleres de la República y estamos dando participación a 50 soldadas que son madres y 120 soldados que son padres», expresión de la fe inquebrantable del pueblo venezolano.

F/VTV