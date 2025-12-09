Juramentan inspectores comunales para garantizar precios justos en Caracas–La Guaira

En un acto que fortalece la organización popular y el ejercicio del poder comunal, fueron juramentados los nuevos inspectores comunales de Comercio Nacional en el corredor Caracas-La Guaira, con el propósito de defender la economía popular y garantizar precios justos en los distintos establecimientos comerciales de la región.

La actividad constituye un paso firme en la consolidación de los mecanismos de participación ciudadana para la supervisión y el control de la actividad económica.

Los inspectores comunales, formados para acompañar y orientar a sus comunidades, asumen la responsabilidad de ser garantes del acceso equitativo a bienes y servicios.

Cada inspector representará la voz de su comunidad, a fin de velar por el acceso equitativo a bienes y servicios, y consolidar la unión entre Estado y pueblo en la construcción de una economía solidaria.

Con esta juramentación, se avanza en la articulación entre instituciones y Poder Popular para promover prácticas comerciales responsables, transparentes y alineadas con la protección del pueblo venezolano.

