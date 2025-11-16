Juramentan los Comités Bolivarianos de Base Integral del país

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llega a Petare, estado Miranda, para lideró y juramentó este sábado a más de 230 mil Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) del país, en un acto de profunda significación política y popular.

Esta jornada, que reafirmó la vanguardia organizativa del Poder Popular, se desarrolló en el marco de una marcha que partió desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda y culminó en el emblemático Gran Muro de Petare, ubicado en el municipio Sucre de la entidad.

Este acto de juramentación masivo de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), estructuras vitales para la defensa integral del territorio y la profundización de la gestión comunal en Venezuela, demostró el compromiso que los venezolanos tienen con la Patria, la lealtad inquebrantable y activación permanente de las fuerzas revolucionarias.

T y F/Prensa Presidencial