Justicia argentina cierra demanda civil contra Cristina Fernández de Kirchner

La Justicia argentina cerró la demanda civil contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, lo que la exime del pago de una indemnización de 22.300 millones de pesos.

La decisión fue tomada por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, quien declaró la caducidad del proceso tras el pedido de la defensa de la exmandataria, encabezada por Luis Goldin. Argumentaron que no hubo avances en el expediente desde octubre de 2023.

Aunque Vialidad Nacional buscó evitar la medida y alegó que existieron actuaciones en el fuero penal que mantenían activa la causa, el tribunal dio por concluido el reclamo civil.

T/CO