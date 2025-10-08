Justicia argentina condena a los autores del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner

La justicia argentina dictó sentencia este miércoles contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, declarados culpables del intento de asesinato perpetrado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022. Sabag Montiel fue condenado a 14 años de prisión, mientras que Uliarte recibió una pena de 8 años.

El fallo fue emitido tras 15 meses de audiencias y la declaración de más de 150 testigos. El tribunal también decidió absolver a Nicolás Carrizo, jefe del grupo de vendedores de algodón de azúcar con el que trabajaban los condenados, al considerar que no tuvo conocimiento del plan criminal.

La sentencia rechazó los recursos presentados por las defensas, que alegaban inimputabilidad y problemas de salud mental de los acusados. Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el 9 de diciembre.

Sabag Montiel fue declarado responsable del delito de homicidio agravado en grado de tentativa y portación de arma de guerra, además de posesión de material de explotación sexual infantil, lo que elevó su condena total. Uliarte fue considerada partícipe necesaria del intento de homicidio, planeado junto a Sabag Montiel.

El atentado ocurrió frente al domicilio de Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, cuando el atacante apuntó una pistola Bersa calibre .32 a pocos centímetros del rostro de la exmandataria. El disparo no se concretó porque el arma, aunque en buen estado, no tenía una bala en la recámara. El intento de magnicidio fue frustrado por militantes presentes en el lugar, quienes redujeron al agresor y lo entregaron a las autoridades.

