Justicia de EEUU debe publicar papeles de caso Epstein

El plazo para el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos termina hoy: tendrá que publicar los archivos del caso del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, una renovada polémica que salpicaría al presidente Donald Trump.

El escándalo que, en su momento, desató el caso se reflotó incluso han dado pie a un enfrentamiento entre miembros del Congreso y el propio mandatario republicano.

El suicidio de Epstein en su celda, en agosto de 2019, alimentó las más diversas teorías de conspiración, pues el acaudalado financiero neoyorquino tenía vastas relaciones en los más importantes círculos políticos, empresariales y de la industria del entretenimiento.

De acuerdo con las especulaciones que circularon en su momento, el pederasta pudo ser asesinado para evitar que abriera su boca con revelaciones incómodas. Durante meses, Trump se resistió a la publicación de los archivos hasta que el mes pasado dio en reversa y apoyó la aprobación del proyecto de ley en el Congreso, el cual luego firmó para convertirlo en ley.

Trump y Epstein fueron cercanos desde finales de la década de 1980 hasta principios de los años 2000.

Eso fue antes del inicio de los procesos judiciales que desencadenaron en el escandaloso caso donde cayó en desgracia el financiero, acusado y convicto de organizar una red de tráfico sexual de menores que encabezó con su pareja y cómplice Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel.

Hace unos meses, la fiscal general Pam Bondi alertó a Trump en una reunión en la Casa Blanca que su nombre estaba “por todas partes” en los expedientes de Epstein.

Recientemente, el ocupante del Despacho Oval recalcó que no tiene «nada que ver con Jeffrey Epstein» y que lo «echó» de Mar-a-Lago, su fastuoso club en Florida. «No tenemos nada que ocultar», dijo Trump al achacar que «todos sus amigos (de Epstein) eran demócratas».

Ayer representantes demócratas publicaron una nueva tanda de fotografías adicionales del patrimonio Epstein, sacando a la luz su nexo con personas ricas y famosas.

Por cierto, en uno de los correos electrónicos ya publicados, Epstein afirmó: “Yo soy el único capaz de acabar con él”, en referencia a Trump

T/PL