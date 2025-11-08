Justicia de Türkiye emite orden de arresto contra Netanyahu por genocidio en Gaza

La Fiscalía General de Estambul, Türkiye, emitió este viernes una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y otros 36 miembros de su Gobierno y del mando militar israelí, «por crímenes de lesa humanidad» y bajo acusaciones de genocidio en la Franja de Gaza.

Las órdenes incluyen al ministro de Defensa, Israel Katz; a la ministra de Seguridad Fronteriza israelí, Tamara Ben Gvir; al jefe del Estado Mayor General israelí, Eyal Zamik; y al comandante de las Fuerzas Navales israelíes, David Saar Salama.

«Como consecuencia del genocidio y los crímenes de lesa humanidad que el Estado de Israel ha cometido sistemáticamente en Gaza hasta la fecha, miles de personas, entre ellas mujeres y niños, han perdido la vida; miles más han resultado heridas y zonas residenciales se han vuelto inhabitables», reza el comunicado de la Fiscalía.

Además, se denuncia el bloqueo al enclave palestino y el impedimento a los habitantes para acceder a la ayuda humanitaria en la zona. Al mismo tiempo, rechazan la detención y los «ataques en aguas internacionales» a activistas de la Flotilla Global Sumud cuando se dirigieron a Gaza a finales de septiembre.

Informaron que se ha abierto una investigación «por los delitos de tortura, saqueo agravado, daños a la propiedad, privación de libertad y secuestro o detención de medios de transporte».

Durante este proceso, se determinó que los funcionarios del Estado israelí «son penalmente responsables de los crímenes sistemáticos de lesa humanidad y genocidio cometidos en Gaza y de las acciones emprendidas contra la Flotilla Global Sumud».

En noviembre del año pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) ya emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí y el exministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

T y F/ VTV