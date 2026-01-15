Justicia venezolana ha excarcelado a 406 personas en los últimos días

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que hasta el momento 406 personas han sido liberadas como parte del proceso iniciado en el mes de diciembre por el presidente Nicolás Maduro y aseguró que el mismo continúa abierto.

«El objetivo es abrir espacios políticos. Son los objetivos que fijó el presidente en diciembre de 2025 cuando procedieron 194 liberaciones y al día de hoy podemos decir que ya van 406 liberaciones previstas en estos días», indicó Rodríguez en rueda de prensa a medios nacionales e internacionales desde el Palacio de Miraflores.

Reiteró que fue un proceso iniciado por el jefe de Estado venezolano «pensando justamente en abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia. Ese proceso queremos informar que no ha culminado aún, ese proceso se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela».

¿Quiénes reciben el beneficio?

La presidenta encargada explicó que algunos delitos quedan excluidos del beneficio de excarcelación, para que así sea del conocimiento público quiénes podrían ser liberados y quiénes no.

«Este proceso ha tenido parámetros que han sido atendidos y están excluidas personas incursas en delitos graves contra la persona, como homicidio; está excluido el delito de narcotráfico. Están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, delitos relacionados con el odio, la violencia y la intolerancia», afirmó.

T/UN