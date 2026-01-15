Justicia venezolana prioriza el orden constitucional y excluye de beneficios delitos de Homicidio y Narcotráfico

En el marco del proceso de pacificación nacional, la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, precisó los parámetros legales que rigen las medidas de justicia en curso.

La alta funcionaria enfatizó que el objetivo de las excarcelaciones lo trazó el presidente Nicolás Maduro para abrir espacios de tolerancia y entendimiento entre los venezolanos.

El proceso de justicia, que a la fecha suma 406 liberaciones, mantiene criterios legales estrictos para garantizar la paz ciudadana. La Presidenta Encargada aclaró que esta medida busca el entendimiento político, pero bajo un cumplimiento riguroso de la ley.

En este sentido, se ratificó que el beneficio de libertad no aplica para personas incursas en los siguientes delitos:

– Homicidio y delitos graves contra las personas.

– Narcotráfico.

– Acciones de violencia extrema, odio e intolerancia.

La revisión jurídica se centra prioritariamente en casos relacionados con el orden constitucional y la diversidad ideológica, garantizando que la divergencia política se ejerza con respeto a los derechos humanos. Con esta delimitación, el Estado venezolano asegura que el «Nuevo Momento Político» sea un camino de convivencia sin impunidad para crímenes de extrema gravedad.

T/Prensa Presidencial