Juventud del PSUV reafirma respaldo al presidente Maduro ante agresión imperial

Desde la Plaza de La Victoria, en Caracas, la secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), Grecia Colmenares, reafirmó el compromiso de los jóvenes venezolanos con la defensa de la soberanía nacional y el respaldo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro; la actividad reunió a representantes juveniles de distintos sectores, quienes expresaron su disposición a mantenerse activos en espacios públicos y educativos para promover el mensaje de paz y unidad.

Durante su intervención, Colmenares enfatizó que “la juventud venezolana está decidida a ser libre y soberana”, donde las nuevas generaciones están decididas a preservar la independencia del país frente a las amenazas injerencista por parte de Estados Unidos y recordó que en ese mismo lugar se intentaron generar hechos de violencia, pero que la juventud se mantiene firme en su rechazo a cualquier forma de desestabilización y en la defensa de los derechos del pueblo venezolano.

Subrayó que el liderazgo del presidente Maduro ha sido fundamental para garantizar la estabilidad y el desarrollo nacional, “los jóvenes reconocen los avances alcanzados en materia educativa, cultural y social, por eso los jóvenes nos desplazaremos en todo el país con actividades en plazas, universidades y comunidades para difundir el mensaje de transformación, paz y en respaldo de nuestro presidente Maduro”.

También se hizo un llamado a las juventudes del mundo a sumarse a la causa venezolana, resaltó que el país continúa en la construcción de su futuro con base en la participación activa de sus ciudadanos. La jornada en Caracas forma parte de una agenda nacional que busca visibilizar el papel de la juventud en la consolidación de un modelo soberano.

T y F/ VTV