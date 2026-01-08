Juventud se moviliza en Caracas para exigir el retorno del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores

El jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, informó que la «juventud patriota» tomará las calles de la capital. La movilización tiene como objetivo exigir el retorno inmediato del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, además de rechazar los recientes ataques de Estados Unidos y defender la soberanía del país.

La convocatoria, que partirá a las 11:00 a.m. desde las Residencias Estudiantiles (frente a Plaza Venezuela y la Torre La Previsora), surge tras una videoconferencia estratégica con la Secretaría de Movilización del PSUV, movimientos sociales y los Comités de la Juventud.

«La voz de la generación de oro será escuchada ante el mundo. No permitiremos que intereses extranjeros frenen los sueños de un pueblo que decidió ser libre. Unidos, defendemos el legado del Comandante Chávez y el futuro de la Patria», manifestó a través de sus redes sociales.

F/Globovisión