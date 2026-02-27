Juventud venezolana atiende el llamado a dar la batalla comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela

Desde las calles, redes, paredes y radio bemba, los jóvenes venezolanos le manifestaron a la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, que están dispuestos a combatir la desinformación que atenta contra la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano.

Durante el Gran Encuentro con la Juventud Venezolana, llevado a cabo en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, los jóvenes que participaron en la exhibición de las iniciativas productivas manifestaron que trabajan para derrotar los algoritmos que propagan mentiras y desinformación sobre Venezuela.

«Para el futuro de nuestra patria, tenemos que evitar que sigan las mentiras, porque esas mentiras después son bombas y misiles que caen sobre nuestro pueblo», dijo la Mandataria Nacional Encargada a toda la juventud presente.

En este contexto, Rodríguez reiteró que es necesario el cese del odio, de la intolerancia y de la violencia, promoviendo en su lugar un mensaje de amor y amistad entre los jóvenes y entre los pueblos.

En concordancia a esta petición, los jóvenes expositores indicaron que harán un video para una campaña audiovisual que tiene como objetivo transformar los algoritmos de odio en algoritmos de amor, paz y alegría sobre Venezuela.

Prensa Presidencial