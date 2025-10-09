Juventud venezolana conquista medallas en Olimpiada Internacional de Nanotecnología

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a los jóvenes del Programa Nacional Semilleros Científicos tras su destacada participación en la primera Olimpiada Internacional de Nanotecnología para Estudiantes de Bachillerato (INOHS 2025), organizada por la República Islámica de Irán, donde obtuvieron medallas de oro, plata y bronce.

El mandatario celebró el logro como una demostración del potencial científico de la juventud venezolana, subrayando que este triunfo refleja los avances alcanzados por la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, programa impulsor del talento emergente en el país.

De acuerdo con el mensaje difundido por el Jefe de Estado, la participación de los estudiantes evidencia la sólida formación y el compromiso de una nueva generación que asume con responsabilidad los retos del conocimiento, la creatividad y la investigación científica.

El Gobierno nacional ha reiterado su respaldo a las iniciativas que promueven la educación científica y tecnológica desde edades tempranas, enmarcadas en el fortalecimiento del modelo de desarrollo basado en la innovación y la soberanía del conocimiento.

Con este reconocimiento internacional, Venezuela reafirma su presencia en escenarios académicos de alto nivel, consolidando a su juventud como protagonista de la ciencia y la transformación tecnológica del país.

T/CO