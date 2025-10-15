Juventud venezolana fortalece su participación en el Encuentro Nacional 7T

Representantes de los 25 estados del país concluyeron el Encuentro Nacional de la Juventud en Acción: Gobierno Popular y las Siete Transformaciones (7T), realizado en la sede de la Gran Misión Venezuela Joven. Durante tres días, debatieron estrategias para consolidar equipos de trabajo permanentes y ampliar la participación juvenil en todo el territorio nacional.

El ministro del Poder Popular para la Juventud, Sergio Lotartaro, instó a mantener la movilización constante e incluir a más jóvenes de educación media y universitaria. Génesis Garvett, jefa de la Gran Misión Venezuela Joven, destacó la necesidad de resistir colectivamente frente al contexto político actual, mientras que Grecia Colmenares, secretaria general de la JPSUV, subrayó la importancia de aplicar los aprendizajes del encuentro y fortalecer la presencia en comunas y espacios productivos.

El evento también contó con talleres, actividades recreativas y una clase magistral sobre trabajo en equipo, reforzando la organización, creatividad y compromiso de la juventud venezolana con la participación comunitaria y el desarrollo del país.

