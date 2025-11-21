Juventud venezolana marcha en Caracas para celebrar el Día del Estudiante Universitario

Este viernes, se desarrollará una Gran Marcha por el Día del Estudiante Universitario en Caracas, la cual iniciará en las proximidades de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, ubicada en la avenida México.

Posteriormente, la concentración se movilizará hasta la sede principal del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, ubicada en la esquina El Chorro, la cual confluye con la avenida Universidad.

A partir de allí, los presentes continuarán en la avenida Universidad hasta la esquina La Bolsa, y proseguirá hasta la avenida Urdaneta hacia el Puente Llaguno. Por último, los participantes de la movilización permanecerán en la avenida Urdaneta hasta arribar a las proximidades del Palacio Blanco, cercano al Palacio de Miraflores.

El Día del Estudiante Universitario se celebra en Venezuela a partir del 21 de noviembre del año 1958 en conmemoración de la gesta cumplida en varias universidades, particularmente en la Universidad Central de Venezuela, tras alzarse precedidos por la huelga que habían promovido estudiantes de diferentes liceos de la ciudad capital en contra del Régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez.

Pese a que la seguridad Nacional tomó la Universidad Central de Venezuela, apresó a numerosos estudiantes y cerró los centros de educación superior, tuvo tal éxito que dicho alzamiento fue uno de los desencadenantes que concluyeron con la huida del dictador.

En este día se conmemora sobre todo el espíritu de lucha, esperanza y alegría de nuestros jóvenes estudiantes, que fue decisiva en la historia de nuestro país, un país que en ese momento apostó todo por vivir en un régimen democrático.

F/VTV