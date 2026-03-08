Juventud venezolana es protagonista en la Consulta Popular 2026

La primera Consulta Popular del 2026 se lleva a cabo este 8 de marzo, donde la juventud venezolana juega un papel fundamental como protagonista de su historia, a través de la vía democrática para elegir sus proyectos.

Desde la Comuna los Vencedores del Delta, los jóvenes invitan a la población venezolana a sumarse a esta gran fiesta electoral para “elegir sus proyectos más necesarios”.

Una de las jóvenes votantes en el municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, aseguró que votar fue una experiencia muy rápida y fácil: “Fue de forma fluida y sencilla”.

Otra habitante de Guanare, estado Portuguesa, exhortó a los jóvenes por medio de las pantallas de Venezolana de Televisión (VTV) a votar por el proyecto que deseen. “Es importante que la juventud se vea involucrada en este tipo de actividades, porque son problemáticas que nos afectan a todos”.