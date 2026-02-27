Juventud venezolana reitera su compromiso con la paz e independencia

Desde el Teatro Teresa Carreño, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez subrayó que hoy, durante el Gran Encuentro con la Juventud venezolana se reafirma el compromiso de los jóvenes con el país.

Asimismo, indicó que «en esta actividad están presentes 16 sectores o más representados, así como las aspiraciones y los sueños de nuestros jóvenes, de los jóvenes de Venezuela».

Rodríguez también instó a los jóvenes al reencuentro de todos con igualdades y diferencias, pero con mucho amor por el país, por ser el futuro de la Patria.

«Estamos en el mes de febrero, donde nosotros hemos conmemorado la Batalla de la Victoria, donde la juventud venezolana derrotó al colonialismo, comprometido con la independencia y con la libertad», expresó la Mandataria Encargada.

Además, Rodríguez manifestó que el futuro de Venezuela es un futuro auspicioso y de esperanza para los jóvenes, ya que «ocupan espacios reales, de responsabilidad y participación en las instituciones del Estado venezolano».

Por otra parte, ha reiterado que esto es una muestra de lo que quiere el país y de lo que es hoy; resaltando que «esta es una juventud profundamente comprometida con la paz, con la tranquilidad, con la libertad y con la independencia».

Prensa Presidencial