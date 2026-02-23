Kaja Kallas: «Voy a proponer que levantemos las sanciones a Delcy Rodríguez»

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, anunció este lunes que pedirá al bloque levantar las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

«Voy a proponer que levantemos las sanciones a Delcy Rodríguez (…) ya veremos si logramos alcanzar un consenso, aún no lo sabemos», declaró Kallas en conferencia de prensa tras finalizar el Consejo de Asuntos Exteriores.

La jefa de la diplomacia europea opinó que hay «dos vías» para relacionarse con Venezuela, una de ellas es remover las sanciones contra Rodríguez. Sin embargo, aclaró que no hay una propuesta concreta sobre la mesa.

Además, admitió que falta discutir cómo será el «nuevo enfoque» para relacionarse con las autoridades venezolanas.

Iniciativa española

Esta jornada, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, adelantó que el Gobierno de Pedro Sánchez había solicitado oficialmente retirar las sanciones contra Rodríguez.

«Si el actual Gobierno de Venezuela en esta nueva etapa está dando pasos en la línea que nosotros queremos, la Unión Europea tiene que mandar una señal clara de que esa es la vía correcta», dijo citado por la prensa local.

Antes de sumarse al Consejo de Asuntos Exteriores del bloque, Albares indicó que hay «sintonía» entre los países miembro. «Todo el mundo comprende que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección», añadió.

T/RT