Karate entregó primeras medallas en Yaracuy

La adrenalina y se hizo presente en el inicio de la disciplina de Karate Do en los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles. La primera jornada de competencias en el Gimnasio Nicolás Ojeda, en San Felipe, Yaracuy, tituló a los campeones del +55 kg masculino y +52 kg femenino, además de los ganadores en la modalidad de kata.

El kumite disputó la presea dorada en la final femenina de los +52 kg, y Génesis Silvestre de Caracas salió victoriosa en un reñido combate ante Darianny Torrealba de Carabobo. Los metales broncíneos se lo llevaron Deilimar Angel de Trujillo y Sophia Rodriguez de Lara.

«Siento una gran adrenalina, estoy superfeliz con lágrimas de emoción y es porque he entrenado muchísimo, en mi mente solo decía quiero ganar la medalla, quiero ser la mejor y quiero ser grande», detalló la campeona caraqueña luego de disputar la final.

Portuguesa dominó

En el apartado masculino, los +55 kilogramos cerraron la jornada de combates con un broche de oro. Omar Velis de Portuguesa dominó la categoría y envió Fabián Vásquez a recibir la medalla de plata para la delegación de Nueva Esparta. Los dos terceros lugares fueron para Angelo Colmenares de Miranda y Santiago Pena de Carabobo.

«Fue un combate muy duro ante Fabián que es un buen peleador, pero me siento mucho mejor que antes gracias a mi delegación y esta medalla de oro es para ellos» indicó Omar Velis.

Kata zuliana

La acción no se detuvo en las finales de kumite. Seguidamente, en el kata femenino categoría sub-14, la medalla de oro fue para Amanda Huérfano del estado Zulia, quien deslumbró con una ejecución impecable.

La plata la conquistó Barbara Parra (Táchira), mostrando gran destreza. Las medallas de bronce en esta emocionante categoría fueron para Alexni Dama (Aragua) y Sofía Ruiz (Caracas), quienes completaron el podio con su notable desempeño.

Carabobo dorado

Finalmente, Matías Velásquez de Carabobo se alzó con el oro en kata masculino, demostrando un dominio excepcional de las formas. Dhylam Regardiz de Miranda ocupó la segunda posición, mientras que Roland Valero de Barinas y Fabián Nava de Zulia compartieron el bronce.

F/Prensa Mindeporte