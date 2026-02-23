Karatecas buscan cupo para juegos nacionales

La Federación Venezolana de Karate Do llevará a cabo este lunes 23 y martes 24 el clasificatorio para los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026 en el Gimnasio José “Papá” Carrillo de Parque Miranda, en el que participarán 65 organizaciones de todos los estados del país.

Las competencias se realizarán en la etapa junior para atletas de 16 y 17 años e iniciarán el lunes 23 con las categorías individuales en la modalidad de kata (8:00 a.m.), mientras que las competencias por equipos se desarrollarán el martes 24 con las modalidades de kumite y kata.

Los entrenadores de la selección nacional junior, Lisbeth Molero y Marvin Silva, junto al preparador físico Maikel Camacho, estarán a cargo de la evaluación de los atletas durante el evento.

«El clasificatorio contará con 239 inscripciones individuales y 60 equipos. Es notable que hay 20 equipos registrados en la modalidad de kumite por equipos junior femenino y otros 20 en combate por equipos femenino, lo cual refleja el crecimiento constante del karate femenino en nuestro país», indicó el también director técnico Silva.

Este clasificatorio es una oportunidad para medir el nivel competitivo de los jóvenes karatecas y servirá como una evaluación crucial para aquellos que buscan obtener un lugar en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 a celebrarse de 12 al 25 de abril en Panamá.

F/Prensa Mindeporte