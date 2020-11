Karina y Oscar D’León participan en gran homenaje a Billo

También cantan Milly Quezada, Tito Rojas, Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Charlie Aponte, Eddy Herrera, Alex Bueno, Carlos Vives y Don Fulano

Karina con el tema «De qué me sirve el cielo» y Oscar D’León con «Por encima de todo» son la representación venezolana que participa en Legendarios, un homenaje al maestro Luis María Frómeta o Billo, en el que otros grandes artistas de la música latina interpretan sus grandes éxitos.

A los venezolanos se les unieron Carlos Vives, Milly Quezada, Tito Rojas, Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Charlie Aponte, Eddy Herrera, Alex Bueno y Don Fulano, quienes se pasean por los grandes éxitos de Billo en una producción ejecutiva de Juan Hidalgo y Nelson Estévez, que hace recordar con nueva vibra al músico dominicano que tuvo a Venezuela como su patria querida, además de ser un ídolo en otras naciones.

Fue un disco concebido por un nieto de Billo, Adrián Frómeta, quien maneja la Orquesta Billo’s, la más popular, y fue producido musicalmente por Remil Cobi Renna y Víctor Pabón, con el fin de mezclar varias generaciones en este cierre de año. JN Music Group es el sello que lanzó esta producción. Ya se presentó un «Live» en el canal de Youtube de JN Music Group y la página oficial de Facebook con los artistas y productores que participaron en este gran álbum. También se estrenarán los vídeos oficiales de cada tema por el mismo canal.

«Billo es sinónimo de unión, familia y tradición es por ello que Legendarios revivirá épocas inolvidables», recalcó Juan Hidalgo, presidente de JN Music Group.

GRANDES ARREGLOS

Por su parte, el músico y cantante Mauricio Silva hizo los arreglos para los doce temas que integran este trabajo: «Cada uno de los artistas invitados interpreta uno de los clásicos de Billo, no solo con arreglos actualizados sino adaptados a sus estilos. Cuando se me contactó para que hiciera el disco, me dieron la lista de los cantantes y temas. Solo tuve que adecuar los estilos”.

Silva, vía telefónica, agregó que Alex Bueno interpreta «Caminito de Guarenas»; Eddy Herrera va con «Así así» y Milly Quezada se fajó con «Sigan bailando», entre otros. Cada intérprete escogió su propio tema. Igualmente, se incluyó una pieza para la última época del año: «Con tu amor en Navidad» de Yasmil Marrufo.

Por cierto, Vives se confiesa un gran fanático del maestro Billo, se identifica mucho con esta canción ya que es oriundo de una de esas tres perlas: «Participar en este disco es como si me hubiese ganado un premio, no sé de qué, pero lo siento como un premio».

Son doce canciones y cada una con su video en estudio, además de un documental de sesenta minutos en el que todos los involucrados comentan las experiencias de esta grabación y un video animado de la canción «Tres perlas», interpretada por Carlos Vives, quien viaja al pasado en un sueño y se encuentra con el maestro para conocer Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.

Legendarios fue grabado entre los meses de abril y septiembre de este año en Miami y Nueva York, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana y Puerto Rico, justamente en el proceso más crítico de la pandemia de Covid-19.

Silva agregó que con este trabajo, además de servir como parte de las celebraciones «por los 80 años de la agrupación, queríamos recuperar el espíritu de Billo’s o por lo menos intentarlo. Estoy bien contento con la experiencia y de que me hubieran elegido para hacer este tributo”.

Y se está preparando una segunda producción, donde hay ya nueve artistas confirmados, incluido Gilberto Santa Rosa.

T/ Eduardo Chapellín

F/ Cortesía IG

Caracas