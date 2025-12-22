Keith Rowley rechaza actitud sumisa de primera ministra de Trinidad y Tobago hacia EEUU

El ex jefe de Gobierno de Trinidad y Tobago, Dr. Keith Rowley, rechaza la postura de la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar frente a los Estados Unidos, donde ella coloca al país en condición de subordinación, lo cual debilita la Constitución de dicho país y compromete la soberanía nacional.

Rowley afirma que aceptar instrucciones externas y condicionar la política interna al acceso de visas estadounidenses equivale a despojar al Estado de su independencia y de su capacidad de defensa. Consideró que esta conducta representa una renuncia a la visión de nación y a la protección de sus intereses.

“Que la primera ministra y su inepto gobierno nos reduzcan a un Estado vasallo, recibiendo instrucciones secretas de otro país y emitiendo advertencias alarmistas de que debemos ‘portarnos bien’ para no ofender a los Estados Unidos y perder el acceso a visas estadounidenses, equivale a haber hecho trizas nuestra Constitución”, expresó el ex primer ministro.

También manifestó que resulta incoherente que Trinidad y Tobago abandone la Comunidad del Caribe (Caricom), ya que es parte integral de la región, únicamente por atender intereses de países imperialistas. “Retirarse tan públicamente de asuntos y decisiones pertinentes de Caricom es lo más cercano a convertirse en un peligroso quintacolumnista. Cargar con esa vergüenza con la esperanza de recibir recompensa y protección de los Estados Unidos es tan irresponsable e ignorante como se pueda ser”.

El dirigente cuestionó la falta de transparencia en los acuerdos con autoridades extranjeras y la negativa de Persad-Bissessar a rendir cuentas ante la población y los medios locales. “¡Qué cosa! Esto proviene de una mujer a quien se le otorgó una mayoría especial en una reciente elección general, que militariza nuestras islas, pero se niega a comparecer ante la nación para decirnos que ha acordado en sus tratos con las autoridades estadounidenses”.

Finalmente, Rowley advirtió que la situación compromete el futuro político del país y llamó a superar esta etapa de sumisión. “Por el futuro de este país, esperamos que esto termine pronto, aunque no parece que vaya a ser así”.

F/VTV