Kelvin Caraballo y José Ascanio están con Supersónicos de Miranda

Supersónicos de Miranda, de cara a la venidera Superliga de Baloncesto (SLB) 2020, fortaleció la zona pintada de la cancha, donde se desenvuelven los jugadores de las posiciones 4 y 5. Para eso contarán con dos jugadores con características para desempeñarse como ala-pivots: Kelvin Caraballo y José Ascanio.

El plantel que dirigirá Manuel Povea ya comenzó los entrenamientos en el Parque Miranda de Caracas. Del dueto, Caraballo es el de mayor recorrido por el “mundo de las alturas”. En Venezuela es conocido por su intervención con el conjunto Cocodrilos de Caracas y por su más que valorada capacidad atlética. El capitalino de 32 años se alejó del baloncesto nacional desde el 2017 y se mantuvo activo con diversos equipos de países del continente suramericano.

“Estuve expectante porque en muchas ligas de Suramérica no se está trabajando y el mercado de alguna forma está saturado. Fue la gente de Supersónicos la que tomó esta gran iniciativa de comunicarse conmigo. Debo agradecer a Argenis Mújica y a toda esa gente que está haciendo posible que yo pueda regresar después de tanto tiempo. Volver con un nuevo equipo es algo que me hace soñar con que puedo seguir haciendo las cosas bien como lo hice anteriormente, eso lo debo asumir con mucha responsabilidad y que el equipo se sienta satisfecho con cada cosa que me toca hacer en la cancha”, contó Caraballo.

Ascanio, por su parte, posee menos experiencia en su currículo. Sin embargo, a sus 24 calendarios cumplidos, ya cuenta con diversas participaciones en la Selección Nacional de Mayores, en una liga del baloncesto español y en la nación gaucha. Mientras que en el circuito rentado profesional defendió los colores de la divisa Guaros de Lara.

El oriundo del estado Guárico cuenta con suficiente polivalencia como para desenvolverse como alero y sus 2,01 metros de estatura le permiten apoyar también a los internos: “Estoy bastante contento por formar parte de este equipo. Me parece que es un buen proyecto el que se está planteando. Conozco a muchos de los jugadores de la plantilla, son buenos todos y pienso que estamos bien conformados porque existe allí una buena mezcla de jugadores de experiencia y también se tiene talento joven, que es lo que se quiere”.

MÁS REFUERZOS

También Supersónicos sumó a sus filas a los criollos Morris Sierralta, Aarom Espinoza y Danny Arias. De este trío, Sierralta es el de mayor experiencia en el baloncesto. A sus 32 años de edad, defendió los colores de distintos equipos de la liga profesional, entre los que se cuentan Gaiteros, Bucaneros y Panteras. En el exterior también ha tenido intervenciones en clubes de Colombia y Argentina.

El alero se encontraba disponible en el mercado de la agencia libre y la directiva espacial no titubeó para extenderle una oferta laboral. Misma que, consciente de las metas trazadas por la organización, lo sedujeron y no dudó en aceptar para ser nuevo integrante de nuestra tripulación.

Espinoza y Arias, por su parte, son dos noveles piezas que si bien poseen dentro de su currículo con haber debutado en el profesional, no tuvieron suficiente tiempo como para demostrar sus respectivos talentos, un aspecto que en Supersónicos se espera aprovechar al máximo.

Espinoza, de 24 primaveras cumplidas, actuó en el pasado reciente con el conjunto Toros de Aragua de la LPB. Mientras que Arias, también de 23 calendarios de vida, solo actuó con Cocodrilos de Caracas. Ambos, están ahora comprometidos con nuestro elenco y aspiran dar el máximo para alcanzar los objetivos planteados, tantos personales como colectivos.

Arias, oriundo de la popular parroquia caraqueña La Vega, no siente otra cosa más que satisfacción por haber sido tomado en cuenta por la plana mayor de Supersónicos, considerando su todavía y su escaso recorrido en el ámbito profesional: “Este llamado al equipo significa mucho, porque demuestra el interés que hay por parte del equipo de darle la oportunidad a la generación de relevo del baloncesto venezolano. Demuestran que creen mucho en nosotros los jóvenes que trabajamos a diario para ser mejores dentro y fuera del tabloncillo. Estoy agradecido y como todos, voy a aportar mi granito de arena para avanzar en este proyecto”.

T/ Redacción CO

Caracas