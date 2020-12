Kevin Maitán: «No soy el tipo de persona que se mete presión»

Firmó por un bono de 4,25 millones de dólares, récord todavía vigente para un pelotero venezolano

Kevin Maitán emergió como el mejor prospecto en el período de firmas internacionales de 2016 y sus capacidades en el terreno llegaron a ser comparadas con las del dominicano Miguel Sanó y, nada menos, con las de Miguel Cabrera. Apenas un año después de llegar a un acuerdo con Bravos de Atlanta fue declarado agente libre luego de que una investigación de Major League Baseball (MLB) determinara que en las oficinas de los fúricos incurrieran en irregularidades durante el proceso de reclutamiento del carabobeño y de otros 12 peloteros de las clases 2015 y 2016.

Con un nuevo pacto y en las filiales de Ángeles de Los Ángeles, su desarrollo ha sido lento, pese a que entre 2017 y 2018 el campocorto y bateador ambidiestro apareció en todas las publicaciones especializadas como parte de los 100 principales prospectos de las Grandes Ligas, según datos de Alexander Mendoza para prensa LVBP.

Ahora, luego de un verano perdido por la pandemia de Covid-19, que obligó a la cancelación de la temporada de ligas menores, las oficinas de Anaheim se comunicaron con la gerencia deportiva de Bravos de Margarita para que Maitán recibiera la oportunidad de sumar experiencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Un duro reto para el joven, que el pasado 12 de febrero cumplió 20 años y todavía no juega más allá de Clase A media.

“Influyó el hecho de la cancelación de la temporada de las ligas menores este 2020 y ellos tomaron la iniciativa de enviarlo a jugar con nosotros”, señaló José Manuel Fernández, gerente de operaciones deportivas de Bravos. “Estamos esperando más información de los Ángeles para saber si tendrá restricciones o cosas de ese estilo”, agregó.

El estratega Henry Blanco lo hizo debutar como sexto bate y designado el 7 de diciembre, contra Caribes de Anzoátegui. Un día después, consiguió su primer imparable frente al derecho del Magallanes Luis Martínez. El piloto ha estado moviendo a varios peloteros alrededor de la tercera, shortstop y segunda. Tal vez Maitán forme parte de esa rotación.

“Al principio estaba asustado, nervioso, porque era la primera vez que jugaba en mi país, pero también me sentí cómodo, porque en los dos primeros juegos tenía varios turnos dándole bien a la bola y no había caído. Hasta que pude conseguir el hit”, contó Maitán.

Su estreno y el primer incogible de su carrera fue esperado con ansias desde el alto mando de Margarita, que había firmado al adolescente antes de que su nombre apareciera en titulares de las páginas deportivas del país: “Me encanta el sabor y la pasión que se vive aquí, es distinta, es única. Había practicado con el equipo, pero me iba antes de los juegos. Es un orgullo para mí ponerme este uniforme después de tanto tiempo. Agradecido con Bravos. Fue un recibimiento muy emotivo, porque a la mayoría (de los peloteros) ya los conocía. Es un tremendo equipo, con mucha energía”.

Maitán está acostumbrado a ser el foco de atención. Sin siquiera haber pisado un parque profesional, tuvo que lidiar con una particular atención y seguimiento en sus organizaciones por las enormes expectativas de los scouts y el dinero que estuvo involucrado en su bautizo cuando estampó su rúbrica en un contrato. Atlanta le dio un bono de 4,25 millones de dólares, un récord todavía vigente para un pelotero venezolano durante el proceso que se inicia el 2 de julio de cada año. Luego, en Los Ángeles lo reclutaron por un incentivo de $2,2 millones. Para tener una idea de la magnitud de esas inversiones, en 2019, el promedio salarial en las Grandes Ligas rondó los $4 millones.

“Presión no he tenido, no soy el tipo de persona que se mete presión. La única presión, tal vez, fue saber que mi familia me estaba viendo debutar en mi país. Primera vez que me veían como profesional, porque después que firmé, nunca habían tenido la oportunidad de verme. Gracias a Dios, se dio y pudieron estar ahí”, atajó de inmediato el nativo de Puerto Cabello, estado Carabobo.

Maitán ya no cuenta con la contextura para defender las paradas cortas o ser un infielder medio. Hizo la transición a la antesala en 2018, incluso ha sumado innings como inicialista. En sus primeros tres desafíos con Margarita, fue colocado en el primer saco, la antesala y como designado: “No pude regresar al país por la situación de la pandemia. Tuve que quedarme en Estados Unidos con mi familia. Estaba pasado de peso, pero gracias al parón del Covid-19, pude trabajar y mejorar mi físico. Estoy saludable”.

Mantenerse en forma y mejorar cuando empuña el madero son sus objetivos en la LVBP, mientras aprovecha las oportunidades de estar en el lineup: “Mi objetivo es sumar turnos y hacer swing a buenos pitcheos y ayudar al equipo lo más que pueda”.

En tres años en las menores, acumula 279 ponches en 992 apariciones legales, para un preocupante 28% en ponches. Pese a que la proporción de K% en las Mayores ha estado en aumento, una tasa tan alta de guillotinados que no esté acompañada de números de poder, pudiera convertirse en un problema. Su slugging vitalicio es de apenas .347: “El principal ajuste que debo hacer, es reconocer mejor la zona de strike, porque como muchos saben mis averages no han sido muy buenos y he tenido muchos ponches en Ligas Menores”.

Hasta ahora, en tres encuentros con Margarita golpea de 12-2, sin extrabases, con tres ponches (25%) y un boleto: “Este año vine a trabajar sobre eso. Es una liga de buen pitcheo, en la que tiran muchos envíos rompientes. Muy poco usan la recta y uno tiene que hacer los ajustes y eso me va ayudar mucho a reconocer más la zona de strike”.

El novato aspira a acumular visitas al plato de manera regular… pero todo dependerá de cuánto produzca y contribuya en los triunfos de Bravos. En una temporada corta, el margen de error es muy pequeño. Aprender y competir, son términos que en ocasiones son difíciles de conciliar.

FIRMÓ ASUAJE

Por otra parte, Dodgers de Los Ángeles y el infielder Carlos Asuaje llegaron a un acuerdo de ligas menores, que incluye una invitación a los entrenamientos de primavera, reveló J. P. Hoornstra del Grupo de Noticias del Sur de California.

El jueves se informó que las dos partes estaban cerca de un pacto, que ahora es oficial. Es probable que el venezolano sirva como pieza para dar profundidad a la organización en el cuadro interior.

Asuaje fue liberado por los Cachorros de Chicago en mayo, después de firmar un contrato de Ligas Menores. El bateador zurdo es capaz de jugar varios lugares en el infield y los jardines, pero ha bateado solo .240/.312 /.329 en su breve tiempo en Las mayores. Es poco probable que haga el equipo en 2021.

Tras declararse agente libre en 2019, luego de tres años en las mayores con Padres de San Diego, tuvo una breve experiencia en el beisbol de Corea del Sur.

