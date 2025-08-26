Keydomar impuso récord en levantamiento de pesas en Espadas Azules

Keydomar Vallenilla y Angelin Venegas se proclamaron campeones absolutos en el prestigioso Torneo Internacional «Espadas Azules», celebrado el fin de semana pasado en la ciudad de Dresde, Alemania,

El medallista de plata olímpico en Tokyo 2020 dominó la división de 88 kg con una soberbia actuación que le permitió no solo adjudicarse la medalla de oro, sino también establecer el récord mundial en el total olímpico en esta nueva categoría.

Vallenilla levantó 175 kg en arranque y 210 kg en envión, para un total de 385 kg y 469.8155 puntos Sinclair, consolidando su liderazgo mundial en la categoría.

Defensa exitosa

De igual forma en la rama masculina, el campeón panamericano y medallista olímpico, Julio Mayora (79 kg), defensor del título del torneo, demostró su jerarquía con 155 kg en arranque y 194 kg en envión.

Alcanzó un total de 349 kg (450.0704), lo que le aseguró el oro en su división y el segundo lugar en la clasificación general del torneo.

Por su parte, Reiner Arango (71 kg) mostró gran solidez con 138 kg en arranque y 173 kg en envión, alcanzando un total de 311 kg (427.2829), lo que le valió la medalla de oro en su categoría y la quinta posición en la tabla general.

Regreso dorado

En la rama femenina, la olímpica Anyelin Venegas (63 kg) reapareció en el escenario internacional por lo más alto en la plataforma 4×4, con un levantamiento de 99 kg en arranque y 120 kg en envión.

Logró un total de 219 kg y acumulando (422.4976), para ganar la presea dorada y coronarse reina absoluta en la rama femenina del torneo Espadas Azules.

Naryury Pérez (+86 kg) impresionó con 120 kg en arranque y 153 kg en envión, para un total de 273 kg, alcanzando 412.9545 puntos.

Subió al segundo escalón del podio femenino y obtuvo el oro en el total olímpico en su categoría.

Asimismo, olímpica y la subcampeona panamericana, Katherine Echandía (53 kg), levantó 82 kg en arranque y 110 kg en envión, para un total de 192 kg.

Sum+o 406.2664 puntos Sinclair y aseguró el tercer puesto en el podio femenino, además de la presea dorada en su división.

La multimedallista Dayana Chirinos (86 kg) levantó 111 kg en arranque y 141 kg en envión, con un total de 252 kg y 404.2518 unidades.

Terminó en cuarta posición en la clasificación general femenina y ganó la medalla de oro en su división.