Kickingball estudiantil definió semifinalistas en los XIX Juegos Deportivos Nacionales

Los estados Carabobo, Lara, Portuguesa y Miranda avanzaron a las semifinales de la disciplina de kickingball de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, luego de imponerse en la última jornada de la fase de grupos en el Complejo Deportivo Los Libertadores de Barquisimeto.

Las carabobeñas bombardearon 11-0 al picheo de las bolivarenses con una ofensiva de 12 hits que estuvo encabezada por la Jugadora Más Valiosa del encuentro, Valeska Sanoja, quien ligó de 4-4 con par de jonrones y misma cantidad de dobles, siete carreras impulsadas y tres rayitas anotadas.

La victoria se la acreditó la lanzadora Bárbara Medina con una labor de seis episodios en los que no toleró anotaciones y recetó cinco ponches.

En el otro choque del grupo A, la delegación portugueseña se quedó con un cerrado duelo 2 por 1 ante Apure, que se definió con una anotación en la parte baja del sexto acto. La jardinera Yeriannys Hernández fue la más destacada tras remolcar la carrera de la diferencia, mientras que la pitcher Paolys Ramos se creció en la lomita al apenas permitir par de incogibles.

«Me siento muy orgullosa por haber ganado este compromiso, por esta clasificación a semifinales de mi estado y por el apoyo que hemos recibido de nuestros entrenadores«, expresó Ramos posterior el cotejo.

Dominio larense

La delegación local, Lara, se creció para imponerse 6 por 1 a Anzoátegui con un despliegue de 15 imparables, con cuatro carreras en el primer inning, una en el segundo y una en el cuarto, respectivamente.

La estudiante atleta Annimar Pérez fue la protagonista desde el cajón de pateo con par de hits y par de anotadas, mientras que la lanzadora Carlimar Jiménez se apuntó el lauro con un trabajo de seis innings en los que recibió par de inatrapables, ponchó a cinco rivales y otorgó una base por bolas.

Finalmente, el estado Miranda se quedó con el último a cupo a las semifinales tras propinarle un nocaut 12 por 2 a Trujillo. La jugadora Orleana Verbel comandó a la ofensiva y el picheo mirandino con una actuación de tres episodios en los que recibió par de hits, una rayita y ponchó a cuatro contrarias, a la vez que en el plano ofensivo ligó de 3-3, con trío de cuadrangulares, cuatro impulsadas y tres pisadas al plato.

F/Prensa Mindeporte