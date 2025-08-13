Kim Jong Un y Putin hablan por teléfono y renuevan alianza RPDC-Rusia

Los máximos líderes de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong Un, y de Rusia, Vladimir Putin, reiteraron la voluntad de sus países de honrar el Tratado de Asociación Estratégica Integral que suscribieron el año pasado.

Según informó hoy la agencia estatal de noticias ACN, el presidente del Comité de Asuntos Estatales de la RPDC y el jefe de Estado ruso sostuvieron el martes una “amistosa y camaraderil” conversación telefónica en que valoraron altamente las relaciones bilaterales en todos los sectores.

Por intermedio de Kim, Putin transmitió una “calurosa felicitación” al pueblo coreano en ocasión del 80 aniversario de su independencia y exaltó una vez más la valentía y el heroísmo de las tropas coreanas que contribuyeron a liberar la provincia rusa de Kursk tras su ocupación por Ucrania.

A su vez, el secretario general del Partido del Trabajo de Corea evocó el “genuino ejemplo internacionalista” de los soldados del Ejército Rojo que hace 80 años sacrificaron sus vidas por ayudar a liberar a la RPDC del dominio colonial japonés.

En junio la RPDC y Rusia sellaron un Tratado de Asociación Estratégica Integral cuyo articulado establece que, si una de las partes es atacada por otro Estado o varios países, la otra parte le prestará asistencia militar u otra ayuda por todos los medios disponibles, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la ONU.

Según informaron ayer medios noticiosos rusos, en el diálogo telefónico del martes Putin también compartió con Kim información sobre sus próximas conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, centradas en la operación especial en Ucrania.

Los líderes de la RPDC y Rusia, indicó ACNC, confirmaron su compromiso de seguir desarrollando la cooperación entre ambos países en el marco del citado Tratado y acordaron mantener nuevos contactos personales.

T/PL