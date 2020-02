King Buzzo comparte adelanto de su nuevo álbum en solitario (+Música)

El guitarrista, vocalista y compositor de la legendaria banda Melvins, Roger Osborne, conocido en los bajos fondos como ‘King Buzzo’, compartió hace pocas horas un adelanto de su segundo álbum en solitario que lleva por título ‘Gift of sacrifice’ (‘Don del sacrificio’), y que cuenta con la participación del bajista estadounidense, Trevor Dunn, quien ha tocado en diversos proyectos experimentales de gran envergadura como Fantomas y Mr. Bungle, además de sus colaboraciones con John Zorn.

De acuerdo con información publicada por el sello discográfico Ipecac Recording, el álbum, que consta de nueve temas, será publicado el próximo 15 de mayo.

«‘Gift of Sacrifice’ fue un camino de piedra para grabar y será una gran explosión finalmente salir a la carretera con mi amigo Trevor Dunn», declaró Osborne.

Seis años han pasado desde que King Buzzo publicó en 2014 su primer álbum en solitario ‘This Machine Kills Artists’ (‘Esta máquina asesina artistas’).

Trevor y Osborne han trabajado juntos varias veces, tanto como miembros de Fantômas como con Dunn actuando en la versión Melvins Lite de la legendaria banda de larga duración.

King Buzzo has a new solo acoustic record called Gift of Sacrifice coming May 15th! This time he’s joined by Trevor Dunn (Mr. Bungle, Fantômas). Pre-order all formats including a limited Hot Pink Vinyl at https://t.co/Vt911FUrev

US/CA tour May 13-July 6! #melvins #kingbuzzo pic.twitter.com/gQvV0Emnng

