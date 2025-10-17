Kremlin confirma avances en la preparación de la próxima cumbre entre Putin y Trump

El Kremlin confirmó este viernes que avanzan los preparativos para una nueva reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el exmandatario estadounidense Donald Trump. Según el portavoz presidencial Dmitri Peskov, ambos líderes expresaron su voluntad de concretar el encuentro en un corto plazo, con la posibilidad de celebrarlo en unas dos semanas o poco después.

Peskov precisó que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, iniciarán los trabajos conjuntos para coordinar los detalles de la cita.

“Existe un consenso general en que no hay que dejar nada para más adelante”, señaló el vocero, subrayando que la organización del evento se desarrollará por etapas debido a la complejidad logística y política que implica.

De acuerdo con fuentes del Kremlin, la conversación telefónica mantenida este jueves entre Putin y Trump fue “larga y productiva”, y permitió acordar que la próxima cumbre se realice en Budapest, capital de Hungría. Trump calificó el diálogo como “un gran avance” y destacó su carácter constructivo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Por su parte, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov informó que la propuesta de celebrar el encuentro en Budapest partió del propio Trump y recibió el respaldo inmediato del mandatario ruso. Ambas partes coincidieron en acelerar los preparativos sin demora, con la designación de equipos negociadores y la definición de la agenda bilateral.

Antes de la reunión presidencial, se prevé un encuentro preliminar entre altos asesores de ambos países. Según adelantó Trump, las delegaciones estarán encabezadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en lo que sería la antesala de un nuevo capítulo en el diálogo diplomático entre Washington y Moscú.

T/CO