Según el Kremlin: La reunión entre Putin y Trump puede llegar a durar entre 6 y 7 horas

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que el encuentro entre los Jefes de Estado de Rusia y de los EEUU, podría llevar al menos seis o siete horas, informan medios locales. La parte rusa espera que la cumbre en Alaska sea productiva, precisó el vocero.

Según Peskov, las negociaciones entre Vladímir Putin y Donald Trump, cubrirán todo el espectro de las relaciones, no solo [la cuestión de] Ucrania.

Hace poco, Peskov difundió otros detalles de la reunión. Aseveró que el avión presidencial ruso tiene programado llegar a Anchorage a las 11 de la mañana en punto, hora local, y que Donald Trump le dará personalmente la bienvenida a Vladímir Putin. «El presidente Trump lo va a recibir junto al avión», indicó.

Putin y Trump se reunirán este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage. El encuentro arrancará con una conversación entre los mandatarios, en formato cara a cara con traductores. Las negociaciones seguirán después a nivel de delegaciones, y más tarde los presidentes continuarán el diálogo en un desayuno de trabajo.