Kuwait y Venezuela celebran con júbilo el 60.° Aniversario de relaciones diplomáticas

La República Bolivariana de Venezuela celebra con júbilo el 60.° Aniversario de Relaciones Diplomáticas con el Estado de Kuwait; así lo expresó un comunicado oficial publicado por el canciller de la nación, Yván Gil.

El texto destaca la amistad y hermandad entre ambas naciones «proyectando una mayor cooperación y sinergia en los foros multilaterales, en favor de un orden mundial pacífico, justo y pluripolar». Exaltó que durante estas seis décadas, los dos países han fortalecido su concertación en materia energética, desempeñando un papel clave en la OPEP y la OPEP+ «para la defensa de un mercado estable y equitativo».

Enlace que ha afianzado la confianza mutua y la cooperación en áreas económicas, comerciales, de inversión, ciencia, tecnología y cultura, en estricto respeto a la soberanía y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y que Venezuela ratifica su voluntad de seguir fortaleciendo esta histórica amistad con Kuwait, «augurando nuevas décadas de cooperación fructífera en beneficio de ambos pueblos».

Venezuela y Kuwait comparten relaciones diplomáticas desde 1965 y, a través de los años, se han hecho más fuertes los lazos históricos por ser miembros fundadores de la OPEP; además, son socios exportadores de productos como carbón de madera.

F/VTV