La Caracas de Cabré y las alucinantes líneas de Gego se muestran en Europa

Entre ambas exposiciones se reúnen un total de 15 piezas que dan cuenta de la calidad de las artes plásticas producidas en nuestro país

Sendas exposiciones en Madrid y Barcelona, España, respectivamente, exhiben desde el pasado 13 de julio la genialidad del pintor hispano venezolano Manuel Cabré y de la magnificencia de la escultora venezolana de origen alemán Gertrud Goldschmidt, mejor conocida como Gego.

En la capital española

En la capital española se muestran, plasmados en los lienzos de Cabré, la luminosidad del Ávila, sus colores, sus sombras y las formas que se desprenden de éstas. En estas piezas se aprecia además cómo se van transformando estos elementos con el pasar de las horas del día, al tiempo que el artista, uno de los máximos representantes del paisajismo en Venezuela, deja constancia, por medio d ela plástica de su amor por el emblemático cerro caraqueño.

Mientras, en la ciudad catalana se muestra cómo Gego configuró un lenguaje a partir de la unión de puntos y líneas, vinculadas, relacionadas, tejidas e hilvanadas en un sistema expresivo con coherencia y memoria, que materializa la transparencia y en un orden infinito, aunque fuera momentáneo.

La muestra, instalada en la galería Odalys de Madrid, está formada por siete obras que destacan el estilo único del que fuera uno de los fundadores del Círculo de Bellas Artes de Caracas, junto a su padre Ángel Cabré y a su amigo Antonio Edmundo Monsanto, y al que pertenecieron artistas como Armando Reverón, Luis Alfredo López Méndez y Federico Brandt, entre otras importantes figuras de la plástica venezolana.

La exposición confirma lo apuntado por el artista visual Juan Calzadilla: “Cabré es un naturalista no en relación con la realidad si no con el sentimiento objetivo de su experiencia visual de la realidad. Para él la naturaleza es un móvil más que un objeto tomado al pie de la letra como un tema. En sus paisajes él trata de configurar un orden paralelo al de la naturaleza, y en esta medida obliga al espectador no a reconocer en su obra un fragmento recortado del paisaje natural, tal como podría verse a través de una ventana, sino a enfrentarse a su capacidad inventiva del espacio”.

En cuanto a la exhibición de la escultora, titulada Gego: la línea es el recorrido, es una suerte de preámbulo a una gran retrospectiva de la artista organizada para diciembre de este año y que recorrerá hasta mayo de 2020 el Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo, el Jumex de Ciudad de México, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (España) y la galería Tate Modern de Londres.

Esta antesala reúne ocho obras realizadas entre 1965 y 1980 que según el texto de sala de María Luz Cárdenas, “permiten recorrer la problemática conceptual y formal de su trayectoria, en sus más profundas reflexiones y sus más significativos aportes”.

La exposición contará con un catálogo y un estudio exhaustivo sobre la artista, que podrán ser descargados gratuitamente en el portal de la galería Odalys.

T/Redacción CO

F/Cortesía J.A.G.

