La conferencia dramatizada Mi negra y yo se presentará por cuarta vez en el MAA

Mañana domingo 9 de julio se presentará por cuarta vez, en los espacios del Museo de Arte Afroamericano (MAA), en Caracas (San Bernardino), la conferencia dramatizada Mi negra y yo. La noche de los ancestros, con un texto escrito e interpretado por la periodista, psicoterapeuta y consteladora familiar Anaiz Quevedo, quien comparte escena con el artista Jonnathan Hamilton, bajo la dirección de María Teresa Piñero Gil. La producción general está a cargo de Patricia Piccone, con la intervención de un equipo conformado por Elba Pinto, Walter Torres y Flavio González.

Esta iniciativa que, según el fundador y director general del museo, Nelson Sánchez Chapellín, ha trastocado la programación del MAA por el impacto provocado en el público que la pide con insistencia, intenta mostrar historia de nuestro país lleno de momentos victoriosos, períodos de unión y también de divisiones, con “luces y sombras, dolores no sanados, transformaciones qué lograr y alegrías por venir”, se lee en la nota de prensa preparada para promocionar el evento.

JUNTOS ES MEJOR

Con diferentes recursos escénicos, danzas y música correspondiente a cada época representada, la conferencia expone un discurso que busca estimular las “memorias celulares que han estado dormidas y nos reencuentren con el poder de superación que Venezuela ha tenido desde sus inicios”, comentó en conversación con el Correo del Orinoco Anaiz Quevedo, quien considera que la clave para acortar las distancias marcadas por las divisiones en nuestro país quizás esté en “comprender de dónde venimos, honrar a nuestros ancestros, tomar la fuerza de nuestra historia y en vez de vernos como fragmentos, ver el todo que juntos componemos”, reza el material de prensa.

El fin último de la obra, aclaró Quevedo, es trasmitir un mensaje de paz, tolerancia y comprensión, “para entender que aquello que tanto te molesta y que percibes tan diferente, seguramente forma parte de tu historia familiar, lo traes en la sangre, en tu ADN”.

La periodista y actriz explicó que el evento tiene como base una amplia investigación de la historia de Venezuela en general y en particular de eventos recurrentes, especie de dejá vu, repeticiones que se han sucedido desde los orígenes de nuestro país hasta la actualidad. Esto se conjuga a su vez con la visión sistémica tomada de las terapias de las constelaciones familiares desarrolladas por el filósofo y teólogo alemán Bert Hellinger.

La premisa principal de las constelaciones familiares es que todos estamos vinculados a través de sistemas. “Los sistemas familiares no permiten la exclusión. Individuos de las próximas generaciones pueden estar ocupando el lugar de aquel ancestro que no ha sido visto o que ha sido olvidado. Asimismo destaca que todos pertenecen, y hay una jerarquía que debe ser respetada. Prevalece quien llegó primero, cuando hay orden fluye el amor”.

HOMENAJE A HERRERA LUQUE

En este sentido, la conferencia dramatizada rinde homenaje al siquiatra y narrador venezolano Francisco Herrera Luque, el primer creador literario de nuestro país que se propuso exponer la historia de Venezuela con un enfoque terapéutico.

No obstante, Mi negra y yo. La noche de los ancestros no es un evento para entendidos. Por el contrario, al igual que el enfoque terapéutico sistémico del que parte, cada quien establece las asociaciones interiormente de acuerdo a su carga emotiva y afectiva, “los personajes van apareciendo y cada quien establece el vínculo o la conexión”, añadió Walter Torres, del equipo de producción.

Para la autora, no se trata de un espectáculo cualquiera creado simplemente para entretener. Es una conferencia dramatizada que busca remover el interior del público, ponerlo frente al espejo para observar el camino que hemos recorrido como país, mirar incluso lo que no hemos podido o no hemos querido mirar, todo en función de intentar comprender nuestro pasado influye en nuestra posición actual y cómo lo podemos cambiar para avanzar juntos.

“Mi negra y yo. La noche de los ancestros es un regalo maravilloso que nos invita a vernos como la suma perfecta de nuestro rico mestizaje” que invita a “conectarnos a momentos de historia, reflexión, honra, reconocimiento para avanzar como país, dice la nota de prensa.

Esta conferencia dramatizada, es uno de los pocos eventos que se ha repetido dentro de la variada programación de actividades que ofrece el MAA los fines de semana. “Después que lo presentamos la primera vez, que se quedó mucha gente afuera, nos llamaron para que lo presentáramos de nuevo, incluso lo han solicitado de otras instituciones. Tanto la primera vez, como las dos siguientes, la gente sale muy conmovida. Es un evento que te mueve las tripas, pero luego da paz”, describió el director general del MAA.

De momento no se descarta que Mi negra y yo. La noche de los ancestros se siga presentando en el MAA. Además, el evento estará en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV (Universidad Central de Venezuela) el próximo martes 11 de julio a las 2:00 pm. También, se están concretando fechas en el casco Colonial de Petare y otros escenarios de la UCV.

De cualquier manera la próxima oportunidad para disfrutar Mi negra y yo. La noche de los ancestros será mañana a las 10:30 a m. En el Museo de Arte Afroamericano ubicado en la avenida Occidente de San Bernardino, a 100 metros del IESA, frente a la plaza Eloy Alfaro.

T/ Luis Jesús González Cova

F/ José Luis Díaz

Caracas