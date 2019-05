La Constitución de Venezuela no autoriza a los diputados a dar golpes de Estado

Para la diputada revolucionaria Ilenia Medina, secretaria nacional de Organización del Partido Patria para Todos, la participación “flagrante” de diputados opositores en el intento de golpe de Estado ocurrido el 30 de abril pasado, habilita al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para decretar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los involucrados. En conversación con el Correo del Orinoco sugiere consultar la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, y asegura que “ninguno de sus artículos dice que tienen facultad para dar golpes de Estado, desconocer la Constitución, entregar los recursos de Venezuela a países extranjeros o pedir invasiones”.

Medina explicó que la inmunidad es una institución que protege a parlamentarios y diplomáticos de ser procesados por delitos comunes o arrestados, a no ser que sean descubiertos en flagrancia. En este sentido, sostiene que “la Constitución no les da la posibilidad de invocar una agresión militar contra su país”.

Según la parlamentaria, quien además ostenta el título de diplomática de carrera, la inmunidad parlamentaria se circunscribe al ámbito de competencias de los diputados, principio en el que se basa para aseverar que “ninguna inmunidad es absoluta”.

“Las imputaciones que se les han hecho son sumamente graves, son flagrantes, no tienen que investigarlas, por eso es que no hay antejuicio de mérito. Y qué antejuicio de merito va a haber si ellos mismos son los que declaran y actúan libremente, se sienten guapos y apoyados, no respetan la ley y no respetan la Constitución, irrespetan sus propias competencias, las desconocen, van en contra de ellas y de ellos mismos”, manifiesta la diputada.

A su juicio, la decisión era esperada “con ansias por el pueblo”, el cual pedía justicia ante los delitos cometidos por la derecha radical venezolana.

NO A LA IMPUNIDAD

Medina recordó que, de acuerdo con la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y de una decisión de la Sala Plena del año 2008, la comisión de un delito en flagrancia es causa suficiente para promover el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de un diputado, aun sin la previa realización de un antejuicio de mérito.

“En este caso es flagrante lo que ha sucedido. Ellos han declarado sus crímenes, pública y abiertamente”, manifestó Medina, para quien además de los hechos recientes que involucra al grupo de diputados opositores, considera que, en el caso de Juan Guaidó, el hecho de autoproclamarse presidente de la República en enero pasado es una acción que por sí sola justifica el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.

“Esperamos que al señor Guaidó también se le aplique todo el rigor y el peso de la ley”, expresó Medina, quien calificó como graves los crímenes cometidos por este diputado. “El daño que le han hecho al país es muy grande y no podemos permitir que ellos continúen actuando impunemente como si estuviesen jugando perinola”, dijo.

El martes pasado la ANC allanó la inmunidad parlamentaria de Henry Ramos Allup, Luis Florido, Marianela Magallanes, José Calzadilla, Américo De Grazia, Richard Blanco y Edgar Zambrano, entre otros, luego de que el TSJ les asignara responsabilidades en la comisión de delitos comunes en flagrancia, tales como traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación a la desobediencia de las leyes.

Entre los crímenes imputados a los 10 diputados señalados por el Ministerio Público, Medina se refirió al de su presunta participación en la liberación de Leopoldo López, militante de Voluntad Popular, quien desde 2017 cumplía detención domiciliaria por su participación en los hechos violentos de 2014 denominado “La Salida”, que dejó saldo de 43 muertos y más de 800 heridos, así como daños a infraestructuras.

Por último, ratificó su postura ante la decisión del TSJ y de la ANC, en especial de esta última por estar en un estadio superior al resto de las instituciones del Estado, en representación del poder originario.

T/ Romer Viera Rivas

F/ Archivo CO

Caracas