La Embajada Argentina invita a escribir microrrelatos en Twitter

El Concurso de Microficción Mosaico Argentino premiará las historias mínimas que se cuenten con temas como el tango, el fútbol, el gaucho, la migración y la nostalgia. El concurso, auspiciado por la delegación diplomática de Buenos Aires en Caracas, tendrá como soporte la red social Twitter, en el contexto de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, (Filuc) 2017.

Una de las funciones de la Embajada Argentina en Venezuela es promover la presencia de la cultura del país austral, como una manera de estrechar vínculos. Nada más oportuno es este Concurso de Microficción en Twitter, mediante la cuenta @ARGenVenezuela, que se desarrollará el lunes 23 de octubre, en el horario de 3:00 pm a 8:00 pm (Venezuela), período en el cual los participantes deberán enviar sus tweets. Cada participante podrá enviar hasta tres tweets, en idioma español durante las cinco horas de duración del concurso, aclara un comunicado.

Los participantes podrán escribir sobre cualquiera de estos temas: tango, fútbol, gaucho, migración y nostalgia. Los tweets enviados antes o después del horario establecido no serán considerados. El primer premio consistirá en un cheque por dos millones de bolívares, y el segundo premio un cheque por un millón de bolívares.

Las personas interesadas deben disponer de una cuenta en Twitter.com con su respectiva identidad y ser seguidor o de la cuenta @ARGenVenezuela. La etiqueta para participar es #ArgFILUC. Los tweets que no empleen esta etiqueta no podrán ser considerados como concursantes. Quedarán excluidos aquellos usuarios que no sigan la cuenta @ARGenVenezuela, que presenten cuentas múltiples en el concurso o que repitan sus tweets.

El concurso no requiere inscripción previa, y está dirigido a venezolanos o extranjeros mayores de 18 años de edad, residenciados en Venezuela.

EL JURADO

El jurado calificador, constituido por los expertos en el género de la microficción, los escritores Geraudí González, Héctor Espinoza y Ricardo Ramírez Requena, seleccionarán a 20 finalistas que deberán acreditar los requisitos solicitados; y sus textos serán leídos el día 31 de octubre, a las 4:00 pm, en la VII Jornada de Microficción de la FILUC 2017. Oportunidad en la que se anunciarán los nombres de los dos ganadores finales.

Los participantes deberán responden por la autoría y originalidad de sus textos, y por el ejercicio pacífico de sus derechos y manifestar que no tiene contraídos cargas o gravámenes de ninguna especie que atenten contra los derechos de terceros y eximen a la organización de cualquier responsabilidad derivada del plagio, así como de cualquier otra transgresión de la legislación vigente en la que pudieran incurrir.

Los premios serán entregados a los ganadores dentro de los 60 días, a partir de la fecha de premiación, en la Oficina Filuc de la Dirección de Medios y Publicaciones de la Universidad de Carabobo, en el Rectorado UC, ubicado en la avenida Bolívar Norte, de Valencia.

Las autoras y los autores de los relatos enviados al concurso ceden gratuitamente sus derechos de reproducción a la organización del concurso, para que estos sean expuestos en cualquiera de sus páginas web, en cualquier medio de difusión masiva, y divulgados a través de sus cuentas en redes sociales.

La Filuc tendrá lugar en el Centro Internacional de Eventos Múltipleas (CIEM) de Naguanagua y realizará su edición número 18 bajo el lema Para seguir leyendo, desde el sábado 28 de octubre hasta el domingo 5 de noviembre.

T/ Redacción CO

F/ Archivo CO

Caracas