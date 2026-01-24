La FANB se consolida como garante de la paz, la independencia y la soberanía

El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, subrayó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se consolida como “garante de la paz, la independencia y la soberanía nacional”, incluso frente a las agresiones militares recientes que vulneraron la integridad del pueblo venezolano.

Padrino López participó este viernes en el acto conmemorativo por el Bicentenario del Sitio de El Callao, realizado en la Comandancia General del Ejército Bolivariano. Durante la actividad se inauguró un monumento en memoria de esta fecha histórica.

En su intervención, Padrino López transmitió el saludo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez a los hombres y mujeres de la Fanb, destacando que el Ejército Bolivariano rememora la épica independentista como parte de la continuidad histórica de la institución.

Respuesta de la Fanb ante la agresión del 3 de enero

Padrino López recordó los hechos del pasado 3 de enero, cuando fuerzas militares del gobierno de Estados Unidos vulneraron la soberanía venezolana asesinando a más de 100 personas, entre víctimas civiles y militares, que concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada y primera dama, Cilia Flores.

Destacó que la Fanb respondió con cohesión, virtud republicana y unidad junto al pueblo, preservando la paz social, el orden interno y la continuidad constitucional del Estado.

“Las fuerzas militares abrumadoras en medios y en tecnologías hoyaron nuestra soberanía en contravía con el derecho internacional y en contravía con lo que está establecido en la carta de las Naciones Unidas, de resolver los conflictos de manera pacífica con el diálogo político, preservar la paz no solamente aquí, sino del mundo entero, y rechazar el uso de la amenaza militar y el uso de la fuerza para dirimir conflictos”, inquirió Padrino López.

Paciencia estratégica y magnanimidad

Durante su intervención, el ministro resaltó la paciencia estratégica y la perseverancia de la Fanb en la defensa de la Constitución y los principios democráticos. Recordó ejemplos históricos de magnanimidad, como la actitud del gran mariscal Antonio José de Sucre en Ayacucho y la toma del Callao liderada por Bartolomé Salom.

Padrino López recordó que el escudo del Ejército Bolivariano resume la gesta continental liderada por Simón Bolívar, con episodios como Boyacá, Carabobo, Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho y El Callao. Señaló que estos hitos representan la construcción de una identidad militar que hoy se proyecta en el siglo XXI.

El ministro explicó que la conmemoración se inscribe en el llamado ciclo bicentenario, concepto impulsado por el comandante Hugo Chávez para dar continuidad a las fechas fundacionales de la independencia. Subrayó que no se trata de revisar la historia de manera reduccionista, sino de interpretarla y proyectarla en las luchas actuales.

Finalmente, Padrino López llamó a los ejércitos de América Latina y el Caribe a tomar ejemplo de la unión que caracterizó las campañas libertadoras. Señaló que la integración regional sigue siendo un propósito fundamental inspirado en el pensamiento de Simón Bolívar.

