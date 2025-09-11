La FVF despide al «Bocha» Batista como director técnico de la Vinotinto

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha anunciado este miércoles el cese de Fernando “Bocha” Batista como director técnico de la selección de fútbol Vinotinto, junto con todo su cuerpo técnico, tras finalizar el proceso clasificatorio al Mundial de la FIFA 2026.

En comunicado oficial de la Federación se expresa que los motivos que conducen a la decisión responden al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo.

No obstante, en comunicado se reconoce que «bajo la conducción de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución».

La salida de Batista se produce horas después de la dolorosa derrota 3-6 ante Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Venezuela llegaba al encuentro con la posibilidad de asegurar el séptimo lugar y disputar el repechaje intercontinental, pero la actuación de la Vinotinto fue superada por una Colombia ya clasificada. El equipo venezolano mostró ímpetu en los primeros minutos, adelantándose con goles de Telasco Segovia y Josef Martínez, pero fue incapaz de sostener el ritmo ante la contundencia ofensiva del rival. La derrota, sumada al triunfo de Bolivia sobre Brasil, dejó a Venezuela fuera del Mundial y en la octava posición de la tabla. A continuación, comunicado íntegro:

