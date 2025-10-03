La Guaira alcanzó 32 rutas turísticas certificadas

El estado de La Guaira ha incorporado cuatro nuevas rutas a su catálogo turístico, aumentando así el número total de 32 rutas certificadas por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (MINTUR).

“Picacho de la Peña”, “Matilovers sobre ruedas”, “Sabana rincón de Mima” y “Bosque rincón de Mima”, ubicadas en el municipio de Vargas, se suman a las 912 rutas registradas en todo el país. La ministra Leticia Gómez anunció la incorporación durante el acto de categorización cinco estrellas del hotel Gran Cacique Maiquetía, acompañada por el viceministro de Turismo.

El gobernador José Alejandro Terán destacó que estos nuevos itinerarios diversifican la oferta de recreación en la costa central. “La Guaira posee una geografía privilegiada que permite desarrollar rutas de montaña, costa y río, con potencial para atraer tanto al turismo nacional como internacional”, afirmó.

La ampliación de ruta, presentada oficialmente este jueves 2 de octubre, forma parte de la estrategia nacional de turismo comunitario, que busca fortalecer la participación comunal, impulsar la economía local y promover actividades con identidad regional.

REDACCIÓN MAZO