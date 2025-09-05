La Guaira apuesta por la exportación con nueva planta pesquera

El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó que firmó una alianza estratégica con la empresa LG Global para la exportación de pulpo.

En ese sentido, manifestó en sus redes sociales que este acuerdo está enmarcado en la Zona Económica Especial (ZEE) de la entidad y agregó que la finalidad es impulsar la economía por medio de la exportación de productos.

Sostuvo que la compañía LG Global comenzó a exportar pulpo a varios países, proceso que es supervisado en la aduana aérea de Maiquetía, por funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Es importante puntualizar que la finalidad de la supervisión es que el producto cumpla con los estándares de calidad exigidos para la exportación.

Terán comentó que con la instalación de la planta procesadora de pescado, se ha generado empleos directos en la entidad y resaltó que con esta alianza, la Gobernación percibirán un 3% de los ingresos generados por la planta, el cual será destinado a la Fundación Salud La Guaira.

«Inversiones de este tipo generan empleo, dinamizan la economía y, al mismo tiempo, fortalecen la política social del 1×10 del Buen Gobierno, lo que redunda en una mejor calidad de vida para el pueblo de La Guaira», enfatizó.

T/Agencias